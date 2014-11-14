«Уфа»: предлагали поменяться кругами, но «Локомотив» на это не пошёл

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный сообщил, что «Локомотив» в ответ на предложение поменяться кругами в сезоне-2014/15 ответил уфимскому клубу отказом. Ранее президент «железнодорожников» Ольга Смородская выразила недовольство тем, что «Уфа» собирается проводить матч 14-го тура Премьер-Лиги с «железнодорожниками» в Перми, и сослалась на плохое состояние местного поля.
«Стоит упомянуть, что ФК «Уфа» в связи со сложными погодными условиями предложил поменяться кругами, но «Локомотив» на это не пошёл. Почему они предложили играть у них оба матча, нам неизвестно. Не знаю, кому Ольга Юрьевна предлагала играть в Казани, на «Открытие Арене» или в Ростове, но наш генеральный директор сказал, что было предложение сыграть два матча в Черкизово, предложили достаточно выгодные финансовые условия – дешёвую аренду, к примеру. Но для нас было бы неправильно проводить два матча в гостях. Стадион в Перми у нас заявлен как резервный, тут ничего не поделать», — сказал Тыртышный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
- 7 декабря 2019
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