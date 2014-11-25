«Урал» в полном составе провёл тренировку в манеже
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25 ноября футболисты «Урала» начали подготовку к выездному матчу 15-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Сегодня днём екатеринбургская команда провела плановую тренировку под крышей футбольного манежа. Как сообщает пресс-служба уральского клуба, в процессе подготовки к предстоящему туру принимали участие все футболисты команды – по словам врачей, лазарет «Урала» на сегодняшний день пуст.
Также в тренировочном графике команды произошли изменения. Тренировка «Урала», которая должна была пройти 26 ноября на базе «Бажовия», по решению тренерского штаба была перенесена в манеж.
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Урал».
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