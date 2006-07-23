"Зенит" одержал первую победу под руководством Адвоката
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Сегодня в матче 12-го тура чемпионата страны в премьер-лиге питерский «Зенит» принимал на своем поле московское «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 2:1 (2:1) в пользу хозяев поля. Голы забивали: Хаген, 25, Аршавин, 27 — Будылин, 42 — с пенальти.
Отметим, что эта победа стала первой для «Зенита» под руководством голландского специалиста Дика Адвоката.
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