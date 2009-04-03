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Вукоевич: поборемся с Украиной за вторую путёвку на ЧМ-2010

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Вукоевич: поборемся с Украиной за вторую путёвку на ЧМ-2010
Футбол / Чемпионат мира 2018

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал победу своей команды над Андоррой со счётом 2:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010.

«Наша победа над Андоррой была прогнозируемой. Мы заработали три очка, и теперь нам предстоит провести самую важную игру в отборочном цикле — против Украины. От неё будет очень многое зависеть, поскольку команда, которая проиграет, однозначно выбывает из борьбы за второе место в группе. Мы ожидаем, что поединок будет очень тяжёлым и напряжённым. Надеюсь, нам поможет полный стадион в Загребе.

Англия стопроцентно будет первой и выйдет в финальную часть турнира. А наши команды будут сражаться за вторую путёвку», — приводит слова Вукоевича официальный сайт «Динамо».

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