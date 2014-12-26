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«Манчестер Сити» одержал седьмую победу кряду

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу кряду
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В матче 18-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны «Манчестер Сити» на выезде победил со счётом 3:1 «Вест Бромвич». Уже к 13-й минуте «горожане» вели с разницей в два мяча: отличились Фернандо и Яя Туре, реализовавший пенальти. На 34-й минуте голом отметился Давид Сильва, а у «дроздов» на 86-й минуте счёт «размочил» Браун Идейе. Таким образом, «Сити» одержал седьмую победу кряду и отстаёт от лидирующего «Челси» на три очка.

Что касается других результатов тура, то «Саутгемптон» в гостях со счётом 3:1 обыграл «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» на выезде оказался сильнее «Лестер Сити» — 2:1. «Халл Сити» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала 10 матчей, в игре с «Сандерлендом», победив со счётом 3:1, и сумел покинуть зону вылета. Наконец «Суонси Сити» дома с минимальным счётом обыграл «Астон Виллу».

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2014, пятница. 18:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фернандо – 8'     0:2 Туре – 13'     0:3 Сильва – 34'     1:3 Идейе – 87'    
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2014, пятница. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Мане – 17'     0:2 Бертранд – 48'     0:3 Алдервейрелд – 53'     1:3 Данн – 86'    
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2014, пятница. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 1'     1:1 Уллоа – 48'     1:2 Эриксен – 71'    
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2014, пятница. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 3
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 Джонсон – 1'     1:1 Рамирес – 32'     1:2 Честер – 51'     1:3 Елавич – 90+6'    
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2014, пятница. 18:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Сигурдссон – 13'    
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