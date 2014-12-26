«Манчестер Сити» одержал седьмую победу кряду

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны «Манчестер Сити» на выезде победил со счётом 3:1 «Вест Бромвич». Уже к 13-й минуте «горожане» вели с разницей в два мяча: отличились Фернандо и Яя Туре, реализовавший пенальти. На 34-й минуте голом отметился Давид Сильва, а у «дроздов» на 86-й минуте счёт «размочил» Браун Идейе. Таким образом, «Сити» одержал седьмую победу кряду и отстаёт от лидирующего «Челси» на три очка.

Что касается других результатов тура, то «Саутгемптон» в гостях со счётом 3:1 обыграл «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» на выезде оказался сильнее «Лестер Сити» — 2:1. «Халл Сити» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала 10 матчей, в игре с «Сандерлендом», победив со счётом 3:1, и сумел покинуть зону вылета. Наконец «Суонси Сити» дома с минимальным счётом обыграл «Астон Виллу».