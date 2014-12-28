Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич полагает, что будет снова готов играть в середине февраля

Модрич полагает, что будет снова готов играть в середине февраля
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как идёт процесс восстановления от травмы. Напомним, 29-летний игрок получил повреждение бедра 16 ноября в отборочном матче Евро-2016 с участием национальных команд Хорватии и Италии.

«Всё идёт хорошо, чтобы не сглазить. Впереди у меня ещё один осмотр. Если всё будет так, как должно быть, я начну второй этап реабилитации после Нового года. Считается, что я смогу играть снова в середине февраля. Я не буду форсировать своё восстановление, но буду готов к ключевым матчам», — цитирует Модрича Sportske novosti.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022