Модрич полагает, что будет снова готов играть в середине февраля

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как идёт процесс восстановления от травмы. Напомним, 29-летний игрок получил повреждение бедра 16 ноября в отборочном матче Евро-2016 с участием национальных команд Хорватии и Италии.

«Всё идёт хорошо, чтобы не сглазить. Впереди у меня ещё один осмотр. Если всё будет так, как должно быть, я начну второй этап реабилитации после Нового года. Считается, что я смогу играть снова в середине февраля. Я не буду форсировать своё восстановление, но буду готов к ключевым матчам», — цитирует Модрича Sportske novosti.