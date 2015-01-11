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Почему все любят ФК «Краснодар»?

Почему все любят ФК «Краснодар»?
Футбол / РПЛ 0

В российском футболе неожиданно появился клуб, которому, кажется, симпатизируют все. Представляем вниманию читателей видеосюжет, авторы которого задаются вопросом: «Почему все любят ФК „Краснодар“?».

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» основан в 2008 году. Инициатором создания и владельцем клуба является предприниматель Сергей Галицкий.

Остальные видеоролики можно посмотреть здесь: osporte.tv.

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