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Альба: Неймар – скромный человек, никогда не оскорбляет и не бьёт соперников

Альба: Неймар – скромный человек, никогда не оскорбляет и не бьёт соперников
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Хорди Альба выступил в защиту нападающего команды Неймара. Бразильского футболиста после матча сине-гранатовых с мадридским «Атлетико» стали обвинять в неуважительном отношении к соперникам.

«Неймар – простой и скромный человек, которому нравится играть в футбол так, как он это делает. Знающие его люди знают и об этом. В его игре нет никакого намерения относиться с неуважением к сопернику. Он не оскорбляет противников и не бьёт их», — цитирует Альбу AS.

Напомним, после ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с участием сине-гранатовых и «Атлетико» некоторые футболисты столичного клуба выступили с критикой в адрес Неймара. Нападающий Кани, в частности, заявил, что у Неймара когда-нибудь будут проблемы, так как он слишком много говорит на поле и старается пробрасывать мяч между ног у соперников. Сама игра окончилась победой сине-гранатовых со счётом 3:2 и их выходом в полуфинал. Неймар же стал автором дубля.

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