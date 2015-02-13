Брайда: могу привнести в «Барселону» культуру работы в грандах

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда, приступивший к своим обязанностям в «Барселоне», полон энтузиазма относительно новой работы. Он вошёл в техническую комиссию каталонского клуба, членами которой стали вице-президент клуба Хорди Местре, член правления Хавьер Бордас и бывший футболист и тренер Карлес Рексач. Комиссия будет взаимодействовать с главным тренером первой команды Луисом Энрике, директором академии Хорди Роурой и заниматься вопросами трансферных сделок.

«Замечательно, что я буду работать в «Барселоне». Я в самом великом клубе мира. В Европе с «Барселоной» никто не сравнится. Если у тебя за плечами нет культуры работы в гранде, то ты не можешь работать в «Барселоне». И я могу привнести в этот клуб такую культуру», — приводит слова Брайды Marca.