Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брайда: могу привнести в «Барселону» культуру работы в грандах

Брайда: могу привнести в «Барселону» культуру работы в грандах
Комментарии

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда, приступивший к своим обязанностям в «Барселоне», полон энтузиазма относительно новой работы. Он вошёл в техническую комиссию каталонского клуба, членами которой стали вице-президент клуба Хорди Местре, член правления Хавьер Бордас и бывший футболист и тренер Карлес Рексач. Комиссия будет взаимодействовать с главным тренером первой команды Луисом Энрике, директором академии Хорди Роурой и заниматься вопросами трансферных сделок.

«Замечательно, что я буду работать в «Барселоне». Я в самом великом клубе мира. В Европе с «Барселоной» никто не сравнится. Если у тебя за плечами нет культуры работы в гранде, то ты не можешь работать в «Барселоне». И я могу привнести в этот клуб такую культуру», — приводит слова Брайды Marca.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android