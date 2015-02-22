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Альба: игроки «Барселоны» жаловались, что «Малага» тянула время

Альба: игроки «Барселоны» жаловались, что «Малага» тянула время
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Защитник «Барселоны» Хорди Альба поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура испанской Примеры с «Малагой». Встреча завершилась минимальным поражением сине-гранатовых. 24 февраля каталонцы на выезде сыграют с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Малага» играла в свой футбол, и у неё все получилось. Мы жаловались, что игроки соперника тянули время, но арбитр нас не слушал.

Теперь мы должны сосредоточиться на игре с «Манчестер Сити». Если мы проиграем, никаких оправданий не будет. Это ещё один матч, другой турнир, и всё начнётся с чистого листа", — цитирует Альбу испанский интернет-портал Sport.

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Барселона».