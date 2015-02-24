Бруклин Бекхэм покинет академию «Арсенала» по окончании сезона

Старший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин по окончании сезона покинет академию лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.

По информации источника, Бекхэм-младший — один из нескольких игроков юношеской команды «канониров» до 16 лет, кого не взяли на турнир в Катаре. Отмечается, что в академии «Арсенала» многие считают, что 15-летний сын легендарного футболиста находится в команде «по блату», а не за футбольные заслуги, так как он значительно отстаёт от сверстников.

Пока остаётся неясно, будет ли Бруклин Бекхэм искать себе новый клуб.