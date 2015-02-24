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Бруклин Бекхэм покинет академию «Арсенала» по окончании сезона

Бруклин Бекхэм покинет академию «Арсенала» по окончании сезона
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Старший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин по окончании сезона покинет академию лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.

По информации источника, Бекхэм-младший — один из нескольких игроков юношеской команды «канониров» до 16 лет, кого не взяли на турнир в Катаре. Отмечается, что в академии «Арсенала» многие считают, что 15-летний сын легендарного футболиста находится в команде «по блату», а не за футбольные заслуги, так как он значительно отстаёт от сверстников.

Пока остаётся неясно, будет ли Бруклин Бекхэм искать себе новый клуб.

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