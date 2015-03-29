Бензема: я могу выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил мнение, что он способен получить «Золотой мяч» — престижную награду, вручаемую лучшему футболисту года. Действующим обладателем «Золотого мяча» является партнёр Бензема — форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Если я продолжу выигрывать титулы, то могу выиграть „Золотой мяч“. Лионель Месси и Криштиану Роналду — два лучших игрока мира. Все знают, что я не смогу забить 80 или 100 голов за сезон. При этом в мире футбола хватает игроков, которые достойны этой награды. Так что я не знаю», — цитирует Бензема Le Parisien.