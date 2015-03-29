Бензема: я могу выиграть «Золотой мяч»
Поделиться
Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил мнение, что он способен получить «Золотой мяч» — престижную награду, вручаемую лучшему футболисту года. Действующим обладателем «Золотого мяча» является партнёр Бензема — форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Если я продолжу выигрывать титулы, то могу выиграть „Золотой мяч“. Лионель Месси и Криштиану Роналду — два лучших игрока мира. Все знают, что я не смогу забить 80 или 100 голов за сезон. При этом в мире футбола хватает игроков, которые достойны этой награды. Так что я не знаю», — цитирует Бензема Le Parisien.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
07:06
-
04:09
-
03:56
-
03:41
-
03:34
-
03:26
-
02:56
-
02:55
-
02:51
-
01:59
-
01:54
-
01:47
-
01:35
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:01
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:40
Партнерский контент