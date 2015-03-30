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Смородская: доходы посредников при трансферных сделках ограничены 3%

Смородская: доходы посредников при трансферных сделках ограничены 3%
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Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о внесённых в ходе состоявшегося сегодня исполкома РФС поправках в регламент по статусу и трансферам футболистов и ограничении доходов лиц, принимающих участие в сделках.

«Изменения в регламенте по статусу и трансферам игроков связаны с ограничением доходов со стороны посредников при совершении сделок – они ограничены 3%, которые платит либо клуб от суммы трансфера, либо сам футболист от контракта», — передаёт слова Смородской корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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