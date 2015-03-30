Смородская: доходы посредников при трансферных сделках ограничены 3%

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о внесённых в ходе состоявшегося сегодня исполкома РФС поправках в регламент по статусу и трансферам футболистов и ограничении доходов лиц, принимающих участие в сделках.

«Изменения в регламенте по статусу и трансферам игроков связаны с ограничением доходов со стороны посредников при совершении сделок – они ограничены 3%, которые платит либо клуб от суммы трансфера, либо сам футболист от контракта», — передаёт слова Смородской корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.