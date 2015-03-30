На проведение финала Кубка России претендовали Краснодар и Астрахань

Президент РФС Николай Толстых сообщил, что на проведение финального матча Кубка России было подано две заявки — от Краснодара и Астрахани. В итоге финал Кубка России сезона-2014/15 состоится 21 мая в Астрахани.

«Было предложено два места для проведения финала Кубка России — получили заявки от Краснодара и Астрахани. Исполком принял решение, что финал Кубка России этого сезона состоится в Астрахани.

Члены Исполкома РФС при выборе города на проведение финала Кубка России руководствовались тем, что нужно дать возможность провести финал Кубка России одному из регионов. Тем более что в Астрахани такой матч не проходил.

Стоит отметить, что первая заявка на проведение финального матча пришла именно от Астрахани. При этом хотелось бы выразить благодарность руководству Краснодарского Края и «Кубани», — передаёт слова Толстых корреспондент «Чемпионата» Алексей Дубровин.