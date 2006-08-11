Саломон Калу теперь будет выступать за сборную Кот-д'Ивуара
Поделиться
Новичок лондонского «Челси» Саломон Калу, так и не попавший в состав сборной Голландии из-за отказа со стороны правительства страны, был вызван тренерским штабом национальной команды Кот-д'Ивуара на товарищеский матч со сборной Сенегалом.
В прошлом Калу отказывался выступать за ивуарийскую сборную, однако был вынужден изменить свое решение. Отметим, что родной брат 21-летнего игрока Бонавентюр Калу приглашения от главного тренера национальной команды на этот раз не дождался.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:55
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:20
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:24
-
12:24
Партнерский контент