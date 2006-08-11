Саломон Калу теперь будет выступать за сборную Кот-д'Ивуара

Новичок лондонского «Челси» Саломон Калу, так и не попавший в состав сборной Голландии из-за отказа со стороны правительства страны, был вызван тренерским штабом национальной команды Кот-д'Ивуара на товарищеский матч со сборной Сенегалом.

В прошлом Калу отказывался выступать за ивуарийскую сборную, однако был вынужден изменить свое решение. Отметим, что родной брат 21-летнего игрока Бонавентюр Калу приглашения от главного тренера национальной команды на этот раз не дождался.