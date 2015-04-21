Жардим: «Монако» надо забивать «Ювентусу» дома, как в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что его команда должна начать забивать голы на своём поле. Наставник привёл в пример домашнюю игру шестого тура группового раунда с «Зенитом», когда монегаски выиграли со счётом 2:0 и завоевали путёвку в плей-офф.
«Мы должны провести матч идеально, организованно сыграть в обороне и эффективно в атаке. Как правило, мы чаще забиваем на выезде, и я хочу, чтобы мы начали делать то же самое у себя дома, как это получилось в игре с „Зенитом“.
Мы будем рисковать, чтобы пройти дальше. Будем играть с умом и с целью забить голы, при этом не пропустив. Нужно выйти на поле с холодной головой. Нам нравится играть на переполненных стадионах, это заряжает дополнительной мотивацией. Но давайте не забывать, что на арене будут и болельщики «Ювентуса», — приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.
Первая игра между этими командами в Турине завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса».
- 5 октября 2022
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