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Якин не стал менять победный состав в матче с «Зенитом»

Якин не стал менять победный состав в матче с «Зенитом»
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на домашний матч 26-го тура чемпионата России с «Зенитом». Главный тренер красно-белых Мурат Якин выставил на игру тот же состав, что и в матче минувшего тура Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Таски, Макеев, Д. Комбаров, Чельстрем, Ромуло, Глушаков, Эберт, Промес, Кротов.

Запасные: Митрюшкин, Песьяков, Кутин, Жоао Карлос, Тимофеев, Ананидзе, Хурадо, Мовсисян, Давыдов.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

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