Нигматуллин: вряд ли можно сказать, что «Реал» заслужил играть в финале ЛЧ

Бывший вратарь итальянской «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что «Ювентус» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграет вничью со счётом 1:1 с «Реалом» и выйдет в финал турнира. Неделей ранее в Турине «Ювентус» победил «Реал» со счётом 2:1.

«Хотелось бы увидеть в финале Лиги чемпионов «Ювентус», поскольку турниру нужны определённые обновления. «Реал» уже сыграл в прошлом финале. «Королевский клуб» проводит невнятный сезон, поэтому вряд ли можно сказать, что «сливочные» заслужили играть в решающем матче. По игре «Ювентус» был интересней команды Карло Анчелотти в первой встрече, хотя счёт получился достаточно скользким. Если «Старая синьора» не забьёт в гостях, боюсь, что гостям будет сложно рассчитывать на что-то серьёзное. Я ставил на финал «Ювентус» — «Бавария», но, к сожалению, мюнхенцы не смогли пройти «Барселону».

Испанские команды уже намозолили глаза в финале еврокубков, поэтому хочется увидеть что-то новенькое. Думаю, сегодняшний матч завершится со счётом 1:1, что позволит «Ювентусу» сыграть в Берлине. Туринцы постараются максимально обезопасить свои ворота и провести одну успешную контратаку", — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Дубровиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ювентус». Встреча начнётся в 21:45 мск.

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» – «Ювентус».