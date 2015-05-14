Жирков: «Зенит» гостевой матч играет дома? Наш чемпионат это не красит

Полузащитник «Динамо» Юрий Жирков выразил мнение, что бело-голубые ещё могут зацепиться за место в первой тройке, а также высказался по поводу того факта, что в 28-м туре российской Премьер-Лиги «Уфа» проведёт домашний матч с «Зенитом» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Очки все теряют на ровном месте: мы с «Торпедо», «Краснодар» с «Амкаром». Так что не всё ещё ясно. Если бы так весь чемпионат было, наш чемпионат был бы намного интереснее. А не так, что «Зенит» гостевой матч играет дома… Как мне это решение? Наш чемпионат это не красит. Дома у «Уфы» были бы шансы, а так — нет. Правда, у них и дома нет. Хотя мы играли в Уфе, нормальный там стадион, не хуже пермского точно.

Какой главный стимул „Динамо“ в оставшихся матчах? Остаться в зоне еврокубков. В этом сезоне неплохо получилось, в следующем можно попытаться сыграть лучше. Да и нехорошо это — играть по одному матчу в неделю в следующем сезоне. Мало. Постараемся взять свои очки, в том числе и с «Краснодаром», — приводит слова Жиркова интернет-издание Sportbox.