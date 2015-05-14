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Хавбек «Фенербахче» Эмре Белёзоглу подрался с болельщиками «Бешикташа» на пароме

Хавбек «Фенербахче» Эмре Белёзоглу подрался с болельщиками «Бешикташа» на пароме
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14 мая полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Эмре Белёзоглу стал участником драки с болельщиками «Бешикташа». Футболист следовал в Бурсу на межпровинциальном пароме, на котором находились и фанаты «Бешикташа», решившие поддержать свой клуб в выездном противостоянии с командой Роберто Карлоса «Акхисар Беледиеспор». Увидев Эмре, болельщики начали оскорблять футболиста, и полузащитник вступил в кулачный бой.

«Они окружили меня и начали оскорблять. Я не выдержал и вступил в драку. Я намерен подать жалобу на нападавших и прямо сейчас даю показания в полицейском участке», — сообщил после инцидента Эмре Белёзоглу в комментарии для издания Hürriyet.

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