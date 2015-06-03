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ФБР начало расследование о предоставлении России и Катару права проведения ЧМ

ФБР начало расследование о предоставлении России и Катару права проведения ЧМ
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Федеральное бюро расследований США инициировало расследование относительно факта предоставления права проведения чемпионатов мира в России и Катаре. Об этом агентству Reuters сообщил источник в ФБР. Расследование связано в том числе с коррупционным скандалом в ФИФА, будут изучены и методы управления организацией Йозефа Блаттера.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович отреагировал на развитие ситуации следующим образом:

«Речь идёт не о России или Катаре, мы говорим об уважении к футболистам. Любое политическое вмешательство в футбольные дела является незаконным», — отметил чиновник в комментарии для The Guardian.

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