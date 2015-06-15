Нани: переход в «Бенфику»? Я не хочу думать об этом сейчас

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани, который прошедший сезон провёл на правах аренды в «Спортинге», заявил, что в данный момент не думает о возможности перехода в «Бенфику». 28-летний Нани в составе «Спортинга» провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

«Я не думаю об этом и не хочу думать об этом сейчас. Я сосредоточен только на сборной Португалии. Я думаю о нашей следующей игре и последующем отпуске», — заявил Нани в преддверии товарищеского матча между сборными Португалии и Италии в Женеве, сообщает Record.