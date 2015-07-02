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Джибриль Сиссе будет 8 лет выплачивать задолженность по налогам в Греции

Джибриль Сиссе будет 8 лет выплачивать задолженность по налогам в Греции
Футбол / Прочие турниры

Нападающий «Бастии» Джибриль Сиссе согласился выплатить задолженность по налогам и штрафам в Греции. 33-летний футболист с 2009 по 2011 год выступал за «Панатинаикос» и думал, что клуб платит налоги за него, но в контракте Сиссе не оказалось такого пункта.

Общая сумма задолженности Сиссе превышает € 300 тыс., сообщает греческий интернет-портал Sport24. Нападающий выплатит сумму долга в рассрочку: Сиссе будет вносить часть суммы ежемесячно на протяжении восьми лет. Сообщается, что при таком варианте уплаты долга форвард заплатит на 30 % меньше той суммы, с которой ему пришлось бы расстаться в случае единовременной выплаты.

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