Роналдо будет участвовать в церемонии предварительной жеребьёвки ЧМ-2018

Бывший нападающий «Реала», «Барселона», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии Роналдо, являющийся двукратным чемпионом мира, будет ассистентом предварительной жеребьёвки ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Церемония жеребьёвки пройдёт 25 июля в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, начало — в 18:00 мск. Ранее стало известно, что её ведущими станут Наталья Водянова и Дмитрий Шепелев.

В первую очередь пройдёт жеребьёвка межконтинентальных стыковых матчей. Она решит, представители каких конфедераций (Азиатской, Океании, Южноамериканской, Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, КОНКАКАФ) встретятся между собой.

После этого жеребьёвку проведут по конфедерациям в следующем порядке: Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Океания, Южная Америка. Жеребьёвку проведёт генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.