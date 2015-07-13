Хайнкес: Швайнштайгер — такая же икона «Баварии», как Беккенбауэр и Г. Мюллер

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес не поскупился на похвалу в адрес экс-полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Игрока сборной Германии, перешедшего в «Манчестер Юнайтед», Хайнкес сравнил с такими легендарными футболистами «Баварии», как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер.

«Бастиан был душой «Баварии». Он делал всё для команды, а не для себя. Швайнштайгер является иконой в первую очередь для болельщиков клуба. Он на одном уровне с Беккенбауэром и Мюллером. Бундеслиге и футбольной Германии будет не хватать его», — приводит слова Хайнкеса Kicker.