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Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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Хайнкес: Швайнштайгер — такая же икона «Баварии», как Беккенбауэр и Г. Мюллер

Хайнкес: Швайнштайгер — такая же икона «Баварии», как Беккенбауэр и Г. Мюллер
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Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес не поскупился на похвалу в адрес экс-полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Игрока сборной Германии, перешедшего в «Манчестер Юнайтед», Хайнкес сравнил с такими легендарными футболистами «Баварии», как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер.

«Бастиан был душой «Баварии». Он делал всё для команды, а не для себя. Швайнштайгер является иконой в первую очередь для болельщиков клуба. Он на одном уровне с Беккенбауэром и Мюллером. Бундеслиге и футбольной Германии будет не хватать его», — приводит слова Хайнкеса Kicker.

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