Румменигге: мы договорились с Видалем и «Ювентусом», не хватает лишь контракта

Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости с туринским «Ювентусом» и полузащитником Артуро Видалем относительно его перехода в немецкий гранд. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

«Могу сказать, что мы достигли договорённости с Видалем и «Ювентусом». Игроку осталось лишь пройти медицинский осмотр и подписать контракт с нашим клубом. Если всё будет нормально, то он со следующей недели сможет участвовать в тренировках команды», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».