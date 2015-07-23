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Румменигге: мы договорились с Видалем и «Ювентусом», не хватает лишь контракта

Румменигге: мы договорились с Видалем и «Ювентусом», не хватает лишь контракта
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Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости с туринским «Ювентусом» и полузащитником Артуро Видалем относительно его перехода в немецкий гранд. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

«Могу сказать, что мы достигли договорённости с Видалем и «Ювентусом». Игроку осталось лишь пройти медицинский осмотр и подписать контракт с нашим клубом. Если всё будет нормально, то он со следующей недели сможет участвовать в тренировках команды», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

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Новости. Футбол