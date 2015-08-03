Файзулин: главным конкурентом «Зенита» останется ЦСКА, даже если Слуцкий уйдёт

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своей готовности к начавшемуся сезону, а также высказал точку зрения, что главным конкурентом петербургского клуба в Премьер-Лиге будет ЦСКА.

«Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Всё-таки травма, а точнее, заболевание пока не даёт мне в полном объёме участвовать в тренировочном процессе.

Главный конкурент „Зенита“? Думаю, сейчас это ЦСКА. Более или менее стабильный клуб, где ничего радикально не менялось. С ними нам и придётся конкурировать, даже если Леонид Слуцкий будет совмещать или вообще уйдёт в сборную», — приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».