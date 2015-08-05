Гарай отсутствовал на тренировке «Зенита»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай отсутствовал на сегодняшней тренировке сине-бело-голубых. 28-летний футболист не смог вылететь из Мадрида в Санкт-Петербург, поскольку самолёт не взлетел вовремя по техническим причинам, сообщает телеканал «100 ТВ» со ссылкой на пресс-атташе «Зенита» Дмитрия Циммермана.

«Зенит» продолжает подготовку к предстоящему выездному матчу 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоится 9 августа, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.