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Р. Билялетдинов: «Кубань» прессовала очень прилично, но «Рубин» перетерпел

Р. Билялетдинов: «Кубань» прессовала очень прилично, но «Рубин» перетерпел
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Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от гостевого матча с «Кубанью», состоявшегося в рамках 5-го тура российской Премьер-Лиги и завершившегося победой казанской команды со счётом 1:0.

«Включили волевые качества. Спорное мнение, но мы считаем, что могли и не проиграть в тех четырёх матчах чемпионата России, которые завершились нашими поражениями. Ребята не то чтобы растерялись… Опешили! Было видно, что есть дополнительное нервное напряжение. Всё идёт от нервозности, не от неумения. Это мастерство — совладать с нервами. Выиграли за счёт характера и самоотдачи. Перетерпели. „Кубань“ нас прессовала очень прилично», — сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Наш футбол».

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