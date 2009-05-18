Блохин: нужно, чтобы "Шахтёр" был готов психологически

Олег Блохин в бытность футболистом киевского «Динамо» дважды выигрывал в финалах европейских турниров — в 1975 и 1986 годах киевляне побеждали в розыгрыше Кубка кубков. В преддверии финала Кубка УЕФА, в котором «Шахтёр» померится силами с «Вердером», один из лучших игроков в истории украинского футбола поделился секретами побед в финальных матчах.

«Какой тут секрет?! На характере надо выигрывать. Коллективном характере. Один человек тут не вытащит. Нужно, чтобы команда была готова на сто процентов. Прежде всего, психологически. Нужно выйти с настроем, о котором говорил Срна, что это самый важный матч в жизни. В финал выйти — ещё не всё. Надо его выиграть. Обиднее всего будет дойти до решающего матча и там уступить», — цитирует Блохина газета «Сегодня».