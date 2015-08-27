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Более 700 тыс. пассажиров воспользовались станцией метро «Спартак» за первый год

Более 700 тыс. пассажиров воспользовались станцией метро «Спартак» за первый год
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За первый год работы станцией «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро воспользовались 717 660 пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Ровно год назад была открыта новая станция „Спартак“. За это время ею воспользовались 717 660 пассажиров, однако это не предел пропускной способности станции», — сказал сотрудник пресс-службы.

Отмечается, что станция будет ещё более востребована, когда рядом со стадионом «Открытие Арена» появятся спортивный кластер и жилые кварталы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, центры ледовых и водных видов спорта, школы тенниса, художественной гимнастики и автоспорта. Кроме этого, там будут возведены гостиницы и апартаменты, которые смогут разместить гостей предстоящего в 2018 году чемпионата мира.

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