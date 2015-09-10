Чалый будет и.о. главного тренера «Рубина» в матче с «Локомотивом»
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Валерий Чалый будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина» в матче 8-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Ильгиз Фахриев.
«Принято решение, что и.о. главного тренера будет Чалый. На какой срок — пока сложно сказать. Когда у „Рубина“ появится новый главный тренер? Пока не могу это прокомментировать», — приводит слова Фахриева ТАСС.
Ранее стало известно, что в ближайшее время пост наставника «Рубина» покинет Ринат Билялетдинов.
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