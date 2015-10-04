Болельщики ЦСКА признали Думбия лучшим игроком команды в сентябре
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Болельщики ЦСКА признали нападающего Сейду Думбия лучшим игроком команды в сентябре. Думбия набрал 27 % голосов, опередив Ахмеда Мусу и Игоря Акинфеева.
«Сейду принял участие в пяти матчах «армейцев» в прошедшем месяце и был признан болельщиками лучшим игроком во встречах с «Зенитом» и с ПСВ. Отличился ивуариец в четырёх встречах, в сумме забив шесть голов.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Думбия набрал 27 процентов голосов. Вторым стал Ахмед Муса, на третьей строчке — Игорь Акинфеев», — сообщает официальный сайт ЦСКА.
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