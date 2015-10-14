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Марио Фернандес: готов играть за ЦСКА до конца карьеры

Марио Фернандес: готов играть за ЦСКА до конца карьеры
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес, ставший гостем редакции «Чемпионата», сообщил, что готов играть за «армейцев» до конца карьеры. 25-летний бразилец перешёл в ЦСКА в 2012 году и стал с командой двукратным чемпионом России.

«Хотел бы провести в ЦСКА оставшуюся часть карьеры? Без сомнений, да. Здесь я очень комфортно себя чувствую: меня здорово приняли, я быстро адаптировался и не собираюсь уходить. Готов играть за ЦСКА столько, сколько посчитает нужным руководство клуба», — заявил Фернандес.

Полную версию интервью Фернандеса читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00.

Марио Фернандес: готов играть за ЦСКА до конца карьеры

Марио Фернандес: готов играть за ЦСКА до конца карьеры

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