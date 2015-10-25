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Видео. «Сандерленд» — «Ньюкасл»

Видео. «Сандерленд» — «Ньюкасл»
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25 октября в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги с участием «Сандерленда» и «Ньюкасла». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
25 октября 2015, воскресенье. 15:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джонсон – 45+3'     2:0 Джонс – 65'     3:0 Флетчер – 86'    
Удаления: нет / Колоччини – 45+1'

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео лучших моментов и голов встречи «Сандерленд» — «Ньюкасл».

Сейв Пантилимона («Сандерленд»)

Удаление Колоччини («Ньюкасл Юнайтед»)

Пантилимон («Сандерленд») спасает свою команду

Голевой момент у Вейналдума («Ньюкасл Юнайтед»)

Удар Джонсона («Сандерленд») в перекладину

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