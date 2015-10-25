Видео. «Сандерленд» — «Ньюкасл»

25 октября в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги с участием «Сандерленда» и «Ньюкасла». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео лучших моментов и голов встречи «Сандерленд» — «Ньюкасл».

Сейв Пантилимона («Сандерленд»)

Удаление Колоччини («Ньюкасл Юнайтед»)

Пантилимон («Сандерленд») спасает свою команду

Голевой момент у Вейналдума («Ньюкасл Юнайтед»)

Удар Джонсона («Сандерленд») в перекладину