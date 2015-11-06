Слуцкий: слова Федуна откровением не стали, но я с ним ни разу не встречался

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он рассматривал его кандидатуру на должность наставника своей команды, когда тот работал в ФК «Москва».
«Я доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера. А какие мысли и на каком этапе у кого-то из руководителей возникают – откуда мне знать? Я с Федуном ни разу в жизни не встречался.
Стала ли эта фраза для меня откровением? Да это не так. В своё время Юрия Жиркова, талантливого парня из Тамбова, предлагали абсолютно всем клубам, которые существуют. Это такой материал, который лежит на поверхности. Все отказались, а ЦСКА – взял. Наверное, после моей работы в клубе «Москва» фамилия Слуцкого тоже где-то фигурировала, была на поверхности. Кто-то всерьёз обсуждал, кто-то говорил: «Да вообще клоун». Кто-то взял. Такая же ситуация. Появляется, допустим, сегодня интересный молодой игрок. Например, Набиуллин. Его все клубы тоже обсуждают, а возьмут или не возьмут – неизвестно.
Если бы меня Федун обсуждал, когда я работал в волгоградской «Олимпии» или дубле «Уралана», я бы сильно удивился. Но когда Кобелева обсуждает «Спартак», разве это вызывает удивление?» — рассказал Слуцкий корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Леонидом Слуцким читайте на «Чемпионате» сегодня.
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