Чугайнов: оставил бы в основе Акинфеева или Дзюбу в игре с хорватами

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов рассказал о том, кого видит в стартовом составе в товарищеском матче с Хорватией, который пройдёт в Ростове-на-Дону 17 ноября. Ранее главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что в стартовом составе сборной с хорватами будет играть только один человек, который выходил на поле с первых минут встречи с Португалией (1:0).

«Оставил бы Акинфеева или Дзюбу в стартовом составе на матч с хорватами. Хотелось бы воочию увидеть ближайший резерв сборной на фоне достаточно серьёзного соперника. Некоторые удивились, что с португальцами вышел состав, который в принципе добыл путёвку на Евро. Этот момент объяснил тем, что Слуцкому, думаю, было интересно посмотреть на фоне сильного и топового соперника, что могут эти футболисты. Мы увидели, что эти игроки способны достаточно сильно смотреться на фоне португальцев. Думаю, тренер преследовал цель посмотреть на фоне португальцев основную обойму. Теперь другая задача – посмотреть ближайший резерв тоже на фоне серьёзного соперника. Пока всё логично. Каждому из тройки центральных защитников Новосельцев, Семёнов, Васин можно дать шанс в матче с хорватами.

Я бы дал шанс Реброву в матче с хорватами. Лодыгин за «Зенит» выдавал достаточно неровные матчи. Возможно, должно пройти определённое время. Пускай сначала докажет в чемпионате», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Дубровиным.