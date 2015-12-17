15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» заинтересована в услугах Лёва

«Бавария» заинтересована в услугах Лёва
Комментарии

Руководство мюнхенской «Баварии» озаботилось поисками нового главного тренера для команды. Как сообщает Münchner Merkur, среди кандидатов значится и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Испанская газета Marca распространила информацию о том, что нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать свой действующий контракт, заканчивающийся летом 2016 года. Гвардиолу не убедили даже € 20 млн, которые ему предлагал клуб в качестве годовой зарплаты. Не исключается, что в межсезонье испанский специалист возглавит «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Бавария» достигла джентльменского соглашения с экс-тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Комментарии