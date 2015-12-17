«Бавария» заинтересована в услугах Лёва

Руководство мюнхенской «Баварии» озаботилось поисками нового главного тренера для команды. Как сообщает Münchner Merkur, среди кандидатов значится и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Испанская газета Marca распространила информацию о том, что нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать свой действующий контракт, заканчивающийся летом 2016 года. Гвардиолу не убедили даже € 20 млн, которые ему предлагал клуб в качестве годовой зарплаты. Не исключается, что в межсезонье испанский специалист возглавит «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Бавария» достигла джентльменского соглашения с экс-тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.