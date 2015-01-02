Эберль: мог бы представить Корба и Штиндля в сборной Германии

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что в команде есть футболисты, которые заслуживают внимания со стороны главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Речь идет о полузащитниках Ларсе Штиндле и Юлиане Корбе.

«Я уверен, что наставник национальной команды обращает внимание на игроков «Боруссии». Такие футболисты, как Штиндль и Корб, сыграли очень сильно в первом круге. И я вполне мог бы представить их в футболке сборной Германии», — приводит слова Эберля Bild.

Корб принял участие в 12 матчах Бундеслиги, став автором одного гола и одной голевой передачи. Штиндль в свою очередь сыграл в 16 матчах чемпионата Германии, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.