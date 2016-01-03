Хиддинк: сегодня играл Фабрегас, которого все мы знаем

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после матча 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:0) похвалил полузащитника команды Сеска Фабрегаса и рассказал о состоянии хавбека Эдена Азара, завершившего игру досрочно из-за травмы.

«Фабрегас сыграл на своём уровне, так, как мы привыкли видеть. Он великолепен в игре накоротке и при этом способен отдать решающий пас. Это тот Фабрегас, которого все мы знаем. Конечно, можно выпускать на поле сразу трёх креативных игроков, но в АПЛ это непозволительная роскошь. Именно поэтому мы искали необходимый баланс и включили в состав Микела. Травма Азара? Он поскользнулся и растянул мышцы паха. Завтра мы проведём сканирование, чтобы детально проанализировать степень серьёзности травмы», — цитирует Хиддинка пресс-служба синих.