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Хиддинк: сегодня играл Фабрегас, которого все мы знаем

Хиддинк: сегодня играл Фабрегас, которого все мы знаем
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после матча 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:0) похвалил полузащитника команды Сеска Фабрегаса и рассказал о состоянии хавбека Эдена Азара, завершившего игру досрочно из-за травмы.

«Фабрегас сыграл на своём уровне, так, как мы привыкли видеть. Он великолепен в игре накоротке и при этом способен отдать решающий пас. Это тот Фабрегас, которого все мы знаем. Конечно, можно выпускать на поле сразу трёх креативных игроков, но в АПЛ это непозволительная роскошь. Именно поэтому мы искали необходимый баланс и включили в состав Микела. Травма Азара? Он поскользнулся и растянул мышцы паха. Завтра мы проведём сканирование, чтобы детально проанализировать степень серьёзности травмы», — цитирует Хиддинка пресс-служба синих.

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