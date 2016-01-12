Агент Луиса Адриано подтвердил, что форвард может продолжить карьеру в Китае
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Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, подтвердил, что форвард может оказаться в Китае.
Бразильский футболист перебрался в итальянский клуб из донецкого «Шахтёра» прошлым летом, но спустя всего шесть месяцев может уйти из клуба.
«Завтра я приеду в Италию, чтобы обсудить это с „Миланом“. Что это будет за клуб? Я не могу сказать», — приводит слова агента Calciomercato.it.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, клуб из Китая предложил «Милану» за Луиса Адриано € 14 млн.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл за «Милан» 20 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
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