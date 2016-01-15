Огуде на выходных присоединится к «Амкару» на сборе в ОАЭ

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде на выходных присоединится к команде, которая проводит сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор клуба Денис Маслов.

Огуде пропустил старт сборов из-за похищения жены. Супруга нигерийского футболиста Маимунат была похищена на прошлой неделе из своего дома в Варри (штат Дельта). Преступники отпустили женщину после шести дней заточения. По словам Огуде, он заплатил выкуп в $ 6,5 тыс.

«После всего случившегося мы дали Фегору несколько дней прийти в себя. Сейчас он чувствует себя лучше. На выходных Огуде должен прилететь на сбор ОАЭ», — сказал Маслов.