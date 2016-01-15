Огуде на выходных присоединится к «Амкару» на сборе в ОАЭ
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Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде на выходных присоединится к команде, которая проводит сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор клуба Денис Маслов.
Огуде пропустил старт сборов из-за похищения жены. Супруга нигерийского футболиста Маимунат была похищена на прошлой неделе из своего дома в Варри (штат Дельта). Преступники отпустили женщину после шести дней заточения. По словам Огуде, он заплатил выкуп в $ 6,5 тыс.
«После всего случившегося мы дали Фегору несколько дней прийти в себя. Сейчас он чувствует себя лучше. На выходных Огуде должен прилететь на сбор ОАЭ», — сказал Маслов.
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