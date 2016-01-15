Испания и Италия проведут контрольный матч 24 марта

Сборные Испании и Италии проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2016, сообщает пресс-служба королевской испанской футбольной федерации. Поединок состоится в Италии 24 марта. Три дня спустя испанцы сыграют с командой Румынии.

Испания и Италия встречались в общей сложности 33 раза, и в активе обеих команд по 10 побед. В последнем поединке, состоявшемся в 2014 году, испанцы отпраздновали успех благодаря голу Педро.

Испания выиграла последний чемпионат Европы и будет отстаивать титул этим летом во Франции.