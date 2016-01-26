Дель Боске: Зидан должен добиться успеха в «Реале»

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске выразил мнение, что наставник «Реала» Зинедин Зидан добьётся успеха на своей новой работе. По мнению дель Боске, Зидан обладает всеми необходимыми качествами.

«Какой тренер получится из бывшего игрока — это почти всегда загадка. Но Зидан должен преуспеть в „Реале“, ведь у него есть всё необходимое. У него есть образование, знание специфики клуба и спорта в целом, он отлично понимает, какая атмосфера царит в раздевалке», — приводит слова дель Боске интернет-портал Goal.