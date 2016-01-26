Кашчелан может перейти в один из казахстанских клубов

Полузащитник Младен Кашчелан, который расторг контракт с тульским «Арсеналом», может продолжить карьеру в Казахстане. В данный момент он и его агент ведут переговоры с одним из казахстанских клубов, сообщает Kazfootball.

В текущем сезоне 32-летний черногорский хавбек сыграл за «Арсенал» в Футбольной национальной лиге 21 матч, в которых не отметился результативными действиями.