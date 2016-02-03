Писарев: моя позиция, как мне показалось, Слуцкому близка

Спортивный директор РФС и старший тренер молодёжной сборной России Николай Писарев выразил мнение, что в вопросе комплектации команд его позиция и позиция наставника сборной России Леонида Слуцкого полностью совпадают — играть должны сильнейшие на данный момент в своих клубах.

«Мы разговаривали со Слуцким, и моя позиция, как мне показалось, ему близка: не важны показатели паспорта, важно, чтобы человек хорошо выступал за свой клуб. Вот основной критерий, который должен присутствовать и в национальной сборной, и в молодёжной. Никаких авансов быть не должно», — отметил в интервью ТАСС Писарев, по словам которого, все юношеские и молодёжная сборные ориентируются на главную команды страны, однако копировать её не могут из-за подбора игроков с разными навыками.

«Например, сейчас в сборной есть нападающий Артём Дзюба, а в команде для игроков до 19 лет такого форварда нет, и она уже играть так не может. То есть всё зависит от футболистов с определёнными наборами качеств. Речи о том, что нам надо обязательно играть, как национальная команда, не идёт», — сказал Писарев.

Специалист также отметил, что все сборные страны ориентируются на «прогрессивную модель игры по схеме „4-3-3“, под которую команды объединены методикой тренировочного процесса и требованиями по позициям». «Мы не можем отдавать на откуп такие вопросы наставнику каждой сборной», — заявил наставник молодёжной сборной России.

Писарев также рассказал, что не рассматривает идеи поработать в тренерском штабе Слуцкого для взаимного обмена опытом. «Я имею возмож