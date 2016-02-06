Хендерсон: уход болельщиков «Ливерпуля» с трибун — это не оправдание
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от домашнего матча 25-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (2:2). Более 10 тыс. фанатов мерсисайдцев покинули стадион «Энфилд» на 77-й минуте встречи в знак протеста против повышения цен на билеты. К тому моменту счёт был 2:0 в пользу «Ливерпуля».
«Этот результат абсолютно точно нельзя назвать хорошим для „Ливерпуля“. Мы должны были гораздо лучше провести концовку встречи, но вместо этого упустили преимущество. Уход болельщиков — это не оправдание, во всём виноваты мы сами», — цитирует Хендерсона BBC.
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