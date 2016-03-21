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Фанаты «Карпат» скандировали расистские кричалки в адрес нигерийца Окечукву

Фанаты «Карпат» скандировали расистские кричалки в адрес нигерийца Окечукву
Футбол / Прочие турниры 0

Фанаты «Карпат» продолжают оскорблять чернокожего игрока своей команды Габриэля Окечукву. В частности, во время домашнего матча чемпионата Украины с «Днепром» (0:1) поклонники львовской команды использовали нецензурные кричалки в адрес нигерийца, вышедшего на замену на 80-й минуте. «Зачем нашей команде нужна обезьяна?» — скандировали фанаты. Тренер «Карпат» Владимир Безубяк после встречи отметил, что подобное недопустимо.

«Расистские выкрики фанатов в адрес Габриэля? Буду реагировать. Я не обратил на это внимание во время матча. Он хороший парень, нормально относится к работе. Почему такое отношение фанатов, я не понимаю. Это свидетельствует о культуре наших болельщиков. Будем подключать руководство клуба, реагировать», — цитирует Безубяка Football.ua.
Внимание! В видеоролике содержится нецензурная лексика.

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