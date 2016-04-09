Гинер: Головин – не новый «русский Роналду», а обычный молодой мальчик

Президент ЦСКА Евгений Гинер после домашней победы над «Мордовией» (7:1) в матче 23-го тура РФПЛ отметил, что для него нет разницы, с каким счётом побеждает команда, и поделился мнением о сравнениях полузащитника Александра Головина с Криштиану Роналду.

«Головин — не новый «русский Криштиану Роналду», а просто молодой мальчик, который пробивается в состав, и ничего более. Что касается Романа Широкова — ставить или не ставить его в состав — это дела главного тренера. Я в эти дела не лезу. Когда тренер хочет кого-то выпустить — выпускает. Когда считает, что не стоит — не выпускает. Это полностью его прерогатива.

Для меня нет разницы выигрывает команда 7:1 или 1:0. В Саранске «Мордовия» забила нам три гола очень быстро, поэтому я не придавал особого значения счёту первого тайма. Это футбол, тут нужно всегда играть до конца, ребята не должны расслабляться — это вопрос психологии», — приводит слова Гинера ТАСС.