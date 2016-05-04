Гарай: надеюсь, в этом сезоне «Зенит» отпразднует и победу в чемпионате России

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай поделился впечатлениями от победы питерской команды в финале Кубка России над ЦСКА (4:1).

«Победить в таком турнире — очень непросто. Да и финал, несмотря на итоговый счёт, лёгким не назовёшь. Проще, как мне кажется, нам стало, только когда ЦСКА остался вдесятером. После этого оставалось лишь довести матч до победы. В первом тайме «Зенит» сразу после забитого мяча пропустил сам? Это нас завело. Мы решили, что надо во что бы то ни стало забить ещё и снова выйти вперёд. Считаю, мы заслужили эту победу и ещё один титул.

«Зенит» радовался этой победе больше, чем прошлогоднему чемпионству? Не согласен — любую победу хочется отпраздновать, от души повеселиться, побыть счастливыми. Да, Кубок и чемпионат — разные турниры. Но эмоции от титулов — похожие. Кстати, я надеюсь, что победу в чемпионате мы тоже в этом сезоне ещё отпразднуем. «Зенит» вполне может набрать все свои очки, а конкуренты их потерять», — цитирует Гарая «Спорт-экспресс».